Гражданка Киргизии, имея мужа, приехала на Ямал и снова вышла замуж

Прокуратура Ноябрьска потребовала расторгнуть брак ямальца и граждански Киргизии. Как выяснилось, у женщины уже был муж.
Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в апреле 2024 года на территории Ноябрьска был зарегистрирован брак между россиянином и гражданкой Кыргызской республики. При этом на момент заключения брака, иностранка имела не расторгнутый брак, заключенный на территории другого государства.
Прокурор города направил иск в суд о признании брака недействительным.
Судом доводы прокуратуры признаны обоснованными.
Фактическое исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.
Салехард, Елена Васильева
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