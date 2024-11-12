Гражданка Киргизии, имея мужа, приехала на Ямал и снова вышла замуж

Прокуратура Ноябрьска потребовала расторгнуть брак ямальца и граждански Киргизии. Как выяснилось, у женщины уже был муж.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в апреле 2024 года на территории Ноябрьска был зарегистрирован брак между россиянином и гражданкой Кыргызской республики. При этом на момент заключения брака, иностранка имела не расторгнутый брак, заключенный на территории другого государства.

Прокурор города направил иск в суд о признании брака недействительным.

Судом доводы прокуратуры признаны обоснованными.

Фактическое исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

Салехард, Елена Васильева

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