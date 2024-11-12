Прокуратура проверит прерванный полёт АТК «Ямал» с незакрытой стойкой шасси

Транспортная прокуратура проверит, почему самолёт авиакомпании «Ямал» вернулся в аэропорт вылета – Рощино. ЧП случилось накануне, 11 ноября. О нём написали в профильном телеграм-канале Aviaincident. Судно следовало в Салехард.

«11.11.2024 07:07. После взлёта КВС доложил о незакрытии створки шасси от основной системы. Принял решение о возврате на аэродром вылета Тюмень(Рощино). Посадка в штатном режиме», – говорилось в сообщении канала.

Сегодня, 12 ноября, Уральская транспортная прокуратура сообщила, что проводит проверку «из-за незакрытой стойки шасси».

Салехард, Наталья Ефремова

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