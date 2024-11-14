На ямальском месторождении шкаф убил рабочего

На Ямале готовится передача в суд уголовного дела о гибели рабочего на одном из месторождений в Пуровском районе округа.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, 19 сентября 2023 года бригада рабочих коммерческой организации выполняла работы по демонтажу оборудования. Буровой мастер, ответственный за соблюдение требований промышленной безопасности, зная, что территория кустовой площадки не подготовлена для размещения на ней опускаемого краном оборудования, поскольку представляет из себя рыхлый песок, выдал задание рабочим на выполнение погрузочно-разгрузочных работ самодельного металлического инструментального шкафа большой массы и габаритов.

Стропальщик место, на которое надо опустить шкаф, предварительно не осмотрел и приступил к работам. В результате шкаф большой массы и габаритов, принятый и размещенный в неустойчивом положении стропальщиком в отсутствии бурового мастера, упал на рабочего и задавил его насмерть.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору.

Обвинения в отношении бурового мастера и стропальщика коммерческой организации выдвинуты по части 2 статьи 217 УКРФ (нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube