Ямалец в пьяной ссоре заколол ножом сожительницу

Ямалец пойдет под суд за убийство сожительницы.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, 13 июля 2024 года в городе Муравленко в ходе распития спиртных напитков между сожителями произошел конфликт. Мужчина, вооружившись кухонным ножом, нанес 52-летней женщине удар в грудь. От причиненного колото-резаного ранения потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Салехард, Елена Васильева

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