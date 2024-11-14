Житель Свердловской области приехал на Ямал, чтобы совершить изнасилование и кражу двух телефонов

Житель Свердловской области приехал на Ямал и совершил там изнасилование и кражу телефона своей жертвы. За это суд дал ему 5 лет ми 2 месяца колонии.

Как сообщили «новому Дню» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, 5 августа 2024 года в ночное время 38-летний житель Свердловской области проводил время в парке культуры и отдыха в Ноябрьске, распивая спиртное с новой знакомой. Через какое-то время уралец предложил своей новой знакомой секс, но женщина отказалась. Тогда он, урожая убийством и применив силу, изнасиловал свою жертву. А когда женщина ушла – забрал с с места преступления принадлежавший ей телефон.

Кроме того, мужчина признан виновным в краже служебного телефона, который он совершил 25 июля 2024 года в одном из магазинов города.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет и 2 месяца в колонии общего режима.

Ноябрьск, Елена Васильева

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