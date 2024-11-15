Между Салехардом и Лабытнанги сегодня хотят запустить воздушные подушки

Между городами Салехард и Лабытнанги на реке Обь готовят трассу для воздушных подушек. Суда такого типа должны запустить сегодня, 15 ноября, во второй половине дня. На маршрут выйдут суда «Нептун-23».
«По маршруту будут курсировать два судна на воздушной подушке, в «часы пик» задействуют третье судно», – рассказали в Дептрансе Ямала.
До этого момента летают вертолёты.
Первый рейс будет выполняться в 6:45 утра, последний в 23.00. Билеты можно приобрести в кассах, расположенных в павильонах на правом и левом берегах. Узнать дополнительную информацию можно по телефону: +7-912-420-40-46 – диспетчерская служба перевозчика.
Салехард, Лабытнанги, Наталья Ефремова
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