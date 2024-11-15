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Пятница, 15 ноября 2024, 10:45 мск

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Депутаты Ямала поддержали предложение контролировать компьютерные игры

Депутаты Заксобрания Ямала просят ввести контроль за компьютерными играми. Члены Заксобрания поддержали обращение орловских коллег в Госдуму с предложением разработать механизма, регулирующий вопросы ограничения оборота компьютерных игр, содержащих сцены насилия и жесткости. Об этом сообщается на сайте ЗС ЯНАО.

«Чрезмерное увлечение компьютерными играми приводит к сужению круга интересов несовершеннолетних, стремлению их к социальной изоляции, тяжёлым формам депрессии, а иногда и к неконтролируемым всплескам агрессии и гнева. Так, всех потрясла в 2015 году неоправданная жестокость 15-летнего школьника, убившего свою мать и тяжело ранившего отца; чудовищность «дела Галявиева», устроившего в 2021 году стрельбу в гимназии № 175 города Казани. Причиной этих трагедий специалисты называют в том числе постоянное участие подростков в компьютерных играх с кровавым и основанным на массовых убийствах сценарием», – говорится в обращении орловских депутатов.

Они таже отмечают, что родители не в состоянии контролироват игры, так как «отстают от информационной грамотности своего ребёнка, не подозревая, какой опасности он подвергается, погружаясь в виртуальный мир».

По версии народных избанников из Орловской области, сейчас главной задачей государства является ограждение детей от вредной и опасной информации.

Салехард, Наталья Ефремова

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