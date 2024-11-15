Мэрия Салехарда ускорила переселение людей из аварийки после возбуждения дела

После того, как следователи возбудили уголовное дело из-за долгого расселения аварийного дома в Салехарде, чиновники нашли возможность предоставить людям новые квартиры быстрее.

Речь идёт о доме на Мира,31.

Как сообщили в ямальском отделении «Народного фронта» 12 ноября, фундамент дома сгнил. Под видео об этом доме мэрия Салехарда сообщила, что «установленный распоряжением срок расселения – до 31.12.2026 года».

Однако 14 ноября стало известно о возбуждении уголовного дела.

«Дом не соответствует нормам и создаёт угрозу жизни и здоровью людей. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)», – сообщили в СК РФ.

Сегодня утром мэрия Салехарда заявила, что людей расселят уже в начале следующего года. Им дадут квартиры в новом микрорайоне «Обдорский».

«Жители дома N31 по ул. Мира, признанного аварийным, будут переселены в новый район – в микрорайон Обдорский. Строители обещают сдать эти дома в конце этого года. Соответственно заселение начнётся в 2025 году», – сообщил начальник управления жилищной политики города Иван Паршуков.

Салехард, Надым, Наталья Ефремова

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