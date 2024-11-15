Жильцов из дома с подпорками в Салехарде переселят в маневренный фонд

Жители второго аварийного дома в Салехарде получили от властей обещание о расселении. Его жильцам с Кирпичной,13 дал мэр города Алексей Титовский после возбуждения уголовного дела. Правда в отличие от жильцов дома на Мира,31, которым дадут квартиры в Обдорском, семьи из Кирпичной переедут в маневренный фонд.

Срок расселения дома на Кирпичной г-н Титовский не назвал.

«Дом N 13 по улице Кирпичной будет расселён. Сегодня после встречи с жильцами коллеги запускают соответствующие процедуры по переселению – в каждом случае индивидуально. Всем предложен маневренный фонд. Как только последний владелец квартиры переедет, дом будет снесен»,– написал глава Салехарда.

Салехард, Наталья Ефремова

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