Новые партии украшений за 26 млн рублей в Новый Уренгой привезут подрядчики из Питера

Мэрия Нового Уренгоя выбрала подрядчиков для поставки новогодних украшений. Две партии праздничных товаров поставят разные предприниматели.
Контракт на 18 млн рублей получила фирма «Мегаполис» из Петербурга – постоянный партнёр ямальских чиновников в деле оформления городов иллюминацией. Они привезут в Новый Уренгой пять светящихся медвежат и ёлку. Ёлка стоит около 8 млн рублей.
Десять световых деревьев привезёт в город другой предприниматель из Петербурга – ИП Семенихина Екатерина. Она снизила цену контракта вдвое во время торгов. Итоговая стоимость поставки – 8 млн рублей.
Новый Уренгой, Наталья Ефремова
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