Жительница Нового Уренгоя подделывала документы для въезда в город граждан Киргизии

В Новом Уренгое осудили жительницу города, которая подделывала документы для того, чтобы легализовать пребывание граждан Киргизии в газовой столице. Ей назначили условный срок – 1 год.

Женщина является индивидуальным предпринимателем. Она готовила бумаги о том, что иностранцы якобы работают у неё. Подробности сообщают в прокуратуре Ямала.

«Женщина организовала незаконное пребывание граждан Киргизской Республики путём оформления документов, обеспечивающих их легальное нахождение на территории страны, а именно заключения в декабре 2023 года фиктивных договоров гражданско-правового характера с иностранцами, что послужило основанием для продления срока их пребывания на территории России», – рассказала в ведомстве.

Она признана судом виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322.1 УК РФ (организации незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан).

Иностранные граждане сняты с миграционного учёта, они выехали за пределы России.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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