МЧС предупредило ямальцев о гололеде

Синоптики и МЧС предупреждают ямальцев об опасности гололеда. По данным спасателей, в регионе ожидается сильное гололедно-изморозевое отложение диаметром 35 мм и более.

«Автолюбителям следует быть особенно внимательными и осторожными. Очень важно соблюдать дистанцию и скоростной режим», – говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС просят ямальцев быть максимально осторожными на дорогах и по возможности воздержаться от поездок по загородным трассам. При ЧП помощь можно получить, позвонив по телефонам экстренных служб 101 и 112.

Салехард, Елена Васильева

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