Новый год в Салехарде отметят тихо

Новый год в столице Ямала будут отмечать тихо и спокойно. От запусков фейерверков в администрации города было решено отказаться.

«На Новый год в Салехарде не будет фейерверков и масштабных торжеств. Детские городки и праздничные утренники – «гвоздь» новогодней программы», – сообщает администрация ямальской столицы в своем тг-канале.

Отметим, что отмечание Нового года без шумных гуляний – тренд 2023 и 2024 годов в России. В Частности, без фейерверков и массовых гуляний решили отказаться на Кубани.

Салехард, Елена Васильева

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