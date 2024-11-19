На Ямале мужчина расстрелял приятелей во время рыбалки

Ямальские следователи по горячим следам раскрыли убийство в Байдарацкой тундре. ЧП случилось 16 ноября 2024 года.

«Компания мужчин приехала в тундру с целью отдыха и рыбалки. В ночь с 16 на 17 ноября в ходе распития спиртных напитков между обвиняемым и одним из мужчин возникла ссора. Местный житель из личной неприязни к знакомому вооружился охотничьим ружьём и произвёл прицельный выстрел в потерпевшего. От полученного огнестрельного ранения мужчина скончался на месте. Затем обвиняемый произвёл два прицельных выстрела во второго мужчину и попал ему в спину, после чего с места происшествия скрылся, забрав с собой охотничье ружьё», – описали разыгравшуюся трагедию в Следкоме Ямала.

Оставшийся в живых мужчина погрузил раненого потерпевшего на вездеход и увёз в близлежащий населённый пункт, где ему оказана медицинская помощь. Там же о ЧП сообщили в полицию.

Обвиняемый задержан в 7-ми километрах от места преступления.

Ему предъявлено обвинение в совершении убийства и покушении на убийство двух лиц. Обвиняемому 33 года.

Приуральский район, новый День, Наталья Ефремова

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