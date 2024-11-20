В Муравленко установят фигуру сердца за 6 млн рублей

В следующем году в Муравленко установят фигуру сердце за 6 млн рублей. Контракт на изготовление арт-объекта получила компания из Петербурга «Мегаполис». Это постоянный подрядчик муниципалитетов Ямала в вопросе поставок различного рода украшений и иллюминации.

Согласно контракту, арт-объект нужно изготовить и установить до 30 июня 2025 года.

Фигура представляет собой сердце на опоре, внутри которого расположены надписи. «Фигурная часть объёмная, с подсветкой и имеет форму, создающую символический образ «Сердца». Внешняя поверхность фигурной части образована надписями. Текст надписей согласовывается с Заказчиком», – говорится в документации аукциона.

Высота фигуры – около 3 метров.

Муравленко, Наталья Ефремова

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