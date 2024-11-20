Ямальские служащие спасли уток из замерзающей Шайтанки

Сотрудники службы по охране биоресурсов Ямала спасли замерзающих уток. Птицы находились на реке Преображенка (Шайтанка) под мостом Факел в Салехарде. Во время заморозка утки оказались заложниками замёрзшей реки. О ситуации сотрудники службы узнали из соцсетей.

«Специалисты службы экстренно отреагировали на сообщение горожан и приступили к разработке плана по спасению птиц. Жизнь уток зависела от быстроты и эффективности действий сотрудников и добровольцев. Операция по спасению проходила кропотливо. Каждый шаг требовал внимательности и точности, чтобы не напугать и не повредить птиц. Утки, увидев людей, пытались укрыться, но благодаря профессионализму сотрудников их удалось забрать из водоёма», – сообщили в группе службы в «Вконтакте».

Уток передали в Фонд защиты животных «Дорога Домой» в Салехарде.

Салехард, Наталья Ефремова

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