Прокуратура контролирует оказание помощи погорельцам очередной горевшей деревяшки в Салехарде

Прокуратура проверит, насколько качественно чиновники оказывают помощь жильцам очередного горевшего в Салехарде дома. На этот раз речь идёт о строении по адресу Чапаева, 28а.

Пожар случился вечером 19 ноября.

Как сообщили в МЧС, в двухэтажке загорелась квартира на первом этаже. Маломобильную женщину пришлось выносить на руках.

В прокуратуре добавляют, что после ликвидации пожара и восстановления электроснабжения жильцы первого подъезда дома вернулись в свои квартиры в тот же вечер. Для восстановления электроснабжения второго подъезда, где размещался очаг возгорания, потребуется несколько дней. Жильцы разместились в гостинице «Обь» или у родственников.

Салехард, Наталья Ефремова

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