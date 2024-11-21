Ямалец купил в Интернете справку, чтобы получить работу

Ямалец купил в Интертнете медицинскую справку, чтобы получить работу.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, инцидент произошел в Муравленко. Мужчина при трудоустройстве на должность старшего мастера транспортной компании, знал, что ему понадобится справка. Она дает право работать по трудовым договорам в районах Крайнего Севера и приравненных к ним. Проходить медосмотр обвиняемый не стал, а просто купит документ в Интернете за 10 тысяч рублей.

Данный факт был вскрыт и нерадивый ямалец отправился под суд. Поскольку мужчина ранее был судим за угон транспортного средства и вождение в состоянии опьянения, с учетом рецидива преступлений, окончательно к отбытию ему назначено наказание в виде 6 месяцев принудительных работ с удержанием из заработной платы осужденного 10% в доход государства, со штрафом в размере 200 тыс. рублей, с лишением права управления механическими транспортными средствами сроком на полтора года.

Посчитав, что ему назначено слишком суровое наказание, осужденный обжаловал приговор в апелляционном порядке.

Однако судом автономного округа приговор оставлен без изменения, жалоба – без удовлетворения, отметили в региональной прокуратуре.

Салехард, Елена Васильева

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