У ямальца за пьянство забрали машину

Ямалец получил по суду исправительные работы и лишился машины за то, чтоб любил выпить за рулем. Как

Сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, житель Красноселькупского района ЯНАО признан виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

В суде установлено, что в августе 2024 года местный житель, будучи лишенным права управления транспортным средством за совершение административного правонарушения по ст. 12.8 КоАП РФ, умышленно вновь управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением механическими транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев.

Автомобиль «Нива 212140» конфискован в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил.

Салехард, Елена Васильева

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