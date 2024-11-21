Бетонные подлодки для перевозки грузов предлагают строить российские ученые

Бетонные подводные лодки могли бы стать дешевым альтернативой для грузовых перевозок по Северному морскому пути. Об этом заявил ТАСС завотделом моделирования нелинейных процессов Института прикладной математики им. Келдыша РАН Георгий Малинецкий в ходе форума-выставки «Транспорт России».

«Для нас крайне важен Северный морской путь. Но ситуация такова, что ледоколы – это дорого. В нашем институте разработан проект, который позволяет сделать огромные контейнерные перевозки на подводных лодках», – сказал собеседник.

Ученый подчеркнул, что такие подлодки должны быть из бетона. Также Малинецкий отметил, что на современном уровне технологий подобные перевозки могут быть беспилотными с использованием искусственного интеллекта.

Добавим, что ранее первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров сообщил, что с 2022 года на обновление ключевых элементов судовых компонентов были выделены специальные государственные субсидии в размере 17 млрд рублей. По его словам, на сегодняшний день – это самое чувствительное направление.

Москва, Елена Васильева

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