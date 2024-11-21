На Ямале переполненность школ негативно влияет на желание детей обедать и завтракать

Проблемы со школьным питанием на Ямале связаны с переполненностью школ и нехваткой кадров в столовых образовательных учреждений. Об этом сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по ЯНАО Эльмира Харькова. Доклад она представила на заседании Заксобрания Ямала 21 ноября 2024 года.

По словам г-жи Харьковой, школьники на Ямале критикуют школьное питание из-за коротких перемен, тесных столовых и остывших блюд. Опрос проводил в 50 школах округа новосибирский институт гигиены.

«Всегда полностью съедают блюда завтрака и обеда лишь 50% опрошенных. Не нравится питаться в школьной столовой по причине нехватки места – 27% респондентов, остывшая еда – 34%, отказываются полностью от питания, потому что не нравится качество блюд – 38% учащихся. Это высокие показатели», – отметила эпидемиолог.

Она подчеркнула, что во многом отказ детей от еды связан с насущной проблемой ЯНАО – переполненными школами. «Это отражение той ситуации, которая существует с перегрузкой образовательных организаций: просто не успевают накрыть, чтобы все дети успели пообедать. И второе: не в каждой школе имеется квалифицированный персонал. Дефицит кадров в школьных столовых стоит острой проблемой. Но по сравнению с прошлым годом отмечается положительная динамика в оценках детей», – сообщила руководитель.

Она отметила, что школьному питанию нужно уделять больше внимание, так как много ямальских подростков страдают ожирением и неправильно питаются.

«Превышаем среднероссийский показатель по заболеваемости органов пищеварения. Ожирение тоже выше среднероссийского. Наиболее выражено ожирение у подростков, что свидетельствует о неправильном питании, завышении энергетической ценности рациона», – заключила Эльмира Харькова.

Салехард, Наталья Ефремова

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