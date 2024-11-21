Из Нового Уренгоя запускают второй ежедневный рейс в Москву

Из Нового Уренгоя запускают второй ежедневный рейс в Москву – в аэропорт Шеремеьево. Самолёты начнут летать в декабре 2024 года.

Сейчас по этому направлению самолёты летают в аэропорт Домодедово.

С 3 декабря 2024 года рейсы запланированы к выполнению три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам. С 19 декабря частота маршрута станет ежедневной.

Время вылета из Нового Уренгоя утреннее – 08:05 по местному времени, прилет в Шереметьево в 09:25 по московскому времени. Из Москвы по этому направлению самолет будет вылетать в 10:45 и прилетать в Новый Уренгой в 16:00 по местному времени. На маршруте задействуют самолеты двух типов SSJ-100 и Airbus A-320.

Ранее власти Ямала сообщили, что закрывают льготные полёты на Алтай. Они не пользуются большой популярностью и приносят убытки авиакомпании.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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