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Четверг, 21 ноября 2024, 23:02 мск

Новости Ямал

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Многодетным семьям на Ямале перестанут выдавать участки под дачи

На Ямале бесплатные земельные участки многодетным семьям будут предоставлять только для строительства индивидуального жилого дома. Выделять земли под огородничество, садоводство и ведение личного подсобного хозяйства больше не будут. Решение приняли депутаты Заксобрания Ямала 21 ноября.

Мера поддержки в регионе действует с 2011 года. Причина отказа от неё – люди не занимаются возделыванием земли и ничего там не делают.

«В итоге возведённая за счет средств окружного бюджета инженерная и транспортная инфраструктура ветшает, ситуация с недостатком земельного ресурса, пригодного не только под ИЖС, но и ведение личного хозяйства, огородничество и садоводство в условиях Арктики усугубляется», – уточнили в пресс-службе Заксобрания Ямала.

На Ямале на 1 января 2024 года на учете состоят 3489 многодетных семей, из которых в улучшении жилищных условий нуждаются менее трети. С 2011 года в округе многодетным выделено 2635 земельных участков, в том числе 1791 под строительство индивидуального жилого дома (ИЖС). В целом построено 274 частных дома, причем из них 260 домов возведены на участках, выделенных конкретно под ИЖС.

На Ямале взамен земельных участков можно получить социальные выплаты. Размер соцвыплаты составляет 30% от средней стоимости жилья: для семьи из пяти человек в среднем это 4,843 млн рублей, с учётом повышающего коэффициента при использовании материнского капитала – 5,328 млн рублей.

Закон вступает в силу с 1 января 2025 года.

Салехард, Наталья Ефремова

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