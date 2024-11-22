Ямал лидирует в стране по количеству процедур ЭКО. Регион не имеет лимита расходов на эту технологию, и, если нужно, выделяет дополнительные деньги.

«ЭКО процедура важная для нас. Мы занимаем лидирующее позиции в стране по количеству женщин, направленных на ЭКО. У нас нету ограничений по количеству. Мы перевыполняем планы, которые установлены программой госгарантий. Мы всегда на это направление находим средства. Для каждой женщины, для Ямала, для страны каждый ямалец очень важен, а тем более для родителей, которые его очень долго ждут», – отметил глава департамента здравоохранения Ямала Сергей Новиков на пресс-конференции по итогам года.

За год жительницы Ямала сделали 399 процедур, родились 132 малыша. Регион занимает 5 место в стране по успешности процедуры (то есть рождению малыша).

Салехард, Наталья Ефремова

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