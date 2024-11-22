Дагестанец двадцать лет бегал от правосудия после убийства

Прокуратура Пуровского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя республики Дагестан.
Он признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, 28 ноября 2003 года ночью время мужчина в ходе конфликта, произошедшего в коридоре блока № 2 котельной № 4 МУП «Тарко-Салинское многоотраслевое производственное объединение ЖКХ», гражданин республики Дагестан топором по голове ударил своего коллегу. Потерпевший получил травму головы и был госпитализирован, но скончался в больнице.
После произошедших событий, мужчина, во избежание ответственности, покинул территорию автономного округа, и длительное время находился в розыске – вплоть до декабря 2023 года, то есть 20 лет.
Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 11 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Салехард, Елена Васильева
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