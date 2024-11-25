На Ямале обновится состав Избиркома

На Ямале обновится состав окружного Избиркома. Досрочно прекращены полномочия члена ЛДПР Андрея Кузнецова и сотрудницы ГТРК «Ямал» Марины Вершининой. Оба они были назначены в состав комиссии губернатором, поэтому и решение о прекращении полномочий одписано Дмитрием Артюховым 22 ноября 2024 года.

Как сообщил собеседник в правительстве, и Кузнецов и Вершинина уехали из округа.

Получить комментарии в Избиркоме пока не удалось.

Салехард, Наталья Ефремова

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