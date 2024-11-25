Ямалец отправился на снегоходе за оленями и пропал

В Ямальском районе ищут пропавшего тундровика. Три дня назад он отправился на снегоходе за оленями, но не вернулся, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба муниципалитета.

«Утром 22.11.2024г. гр. Х. выехал на снегоходе «Буран» из чума, расположенного в примерно в 100 км на Север от с. Яр-Сале, за сбором оленей», – говорится в сообщении. Домой мужчина так и не вернулся.

Информацию о пропаже человека и просьбу об организации его поисков диспетчеры получили вечером 24 ноября. Сведения о происшествии доведены до оперативных служб района.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube