В Новом Уренгое майор-борец с коррупцией получил взятку за сокрытие преступления

В Новом Уренгое осудили начальника отдела по борьбе с коррупцией местного отделения полиции. Он получил 400 тыс. рублей за то, чтобы не возбуждать уголовное дело.

Полицейский признан виновным по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

«С июня 2023 г. по март 2024 г. должностное лицо получило 400 тыс. рублей за вынесение постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела по материалам доследственных проверок, проведённых в отношении взяткодателя», – уточнили в прокуратуре ЯНАО.

Суд с учётом позиции гособвинителя назначил виновному семь лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в 800 тыс. рублей.

Он также лишен звания майора полиции и права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах и органах местного самоуправления сроком на 5 лет.

Судом принято решение о конфискации денежных средств, полученных в качестве взятки. Приговор в законную силу не вступил.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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