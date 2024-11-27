Прокуратура вернула работу незаконно уволенной беременной уборщице

Прокуратура Шурышкарского района проверила соблюдение требований трудового законодательства ГБУЗ ЯНАО «Мужевская ЦРБ».

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе окружной прокуратуры, в ходе проверки было установлено, что беременная женщина по истечению срочного трудового договора незаконно уволена с должности уборщицы поликлиники.

В этой связи прокуратурой района направлен иск в суд.

Судом требований прокурора полностью удовлетворены, приказ об увольнении признан незаконным, в пользу работника взыскана компенсация морального вреда в размере 5 тысяч рублей, а также заработная плата за время вынужденного прогула в размере более 32 тысяч рублей.

Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.

Салехард, Елена Васильева

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