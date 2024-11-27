Пациент на приеме внезапно оскорбил хирурга

Прокуратура Приуральского района провела проверку по обращению местного жителя о нарушении его прав.

«Установлено, что в августе 2024 года мужчина, находясь на приеме в кабинете хирурга ГБУЗ ЯНАО «Аксарковская центральная районная больница», на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений умышленно оскорбил сотрудника больницы», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе окружной прокуратуры.

Прокурор района в отношении нарушителя возбудил административное дело по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме).

Судом виновному назначен штраф в размере 3 тысяч рублей.

Салехард, Елена Васильева

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