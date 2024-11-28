Ямальцев предупредили, где и когда в тундру упадут обломки ракеты-носителя

«Роскосмос» перенес с 28 ноября на 3 декабря пуск ракеты-носителя «Союз-2», которая должна вывести на орбиту два новых спутника. В связи с этим ямальцев снова предупредили о падении в тундру обломков космического аппарата.

«Уважаемые жители и гости Ямальского района! Сообщаем вам, что пуск ракеты-носителя «Союз-2», запланированный на 28 ноября переносится на 3 декабря 2024 года в период времени с 21 часа 00 минут до 24 часов 00 минут местного времени (резерв 04, 09, и 10 декабря 2024 года в тоже время). Районы падения отделяющихся частей ракеты-носителя определены между селом Яр-Сале и факторией Порц-Яха, селом Панаевск и факторией Хадыта-Яха. В связи с этим, данные районы объявляются временно опасными. Просим вас воздержаться от поездок по указанным территориям с 3 декабря по 10 декабря 2024 года», – говорится в сообщении на странице в ВК Единой диспетческой службы Ямальского района.

Салехард, Елена Васильева

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