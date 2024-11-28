В Сабетте появится терминал по перевалке сжиженных углеводородных газов (СГУ) и стабильного газового конденсата (СГК), говорится в распоряжении правительства №3432-р от 27 ноября 2024 года, которое опубликовано на портале правовой информации.

Из документа следует, что кабмин внес изменения в схему территориального планирования в области федерального транспорта. Так, в ямальском порту планируется построить терминал по перевалке СГУ и СГК на 9,7 млн тонн, а также на 20,4 млн тонн – в Заполярье.

«Морской порт Сабетта, строительство терминала по перевалке сжиженных углеводородных газов и стабильного газового конденсата мощностью 9,7 млн тонн в год в рамках обустройства меловых отложений Тамбейского месторождения», – сказано в распоряжении.

Кроме того, предусматривается строительство терминала по отгрузке СПГ мощностью 20,4 млн тонн в Междуречье Кольского района Мурманской области.

Салехард, Елена Васильева

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