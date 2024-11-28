Два ребенка подрались на детской площадке: пострадавший теперь получит компенсацию в 100 тысяч

Надымская городская прокуратура провела проверку по обращению местной жительницы о нарушении права ее ребенка.
Установлено, что в результате произошедшего на детской площадке конфликта между детьми один из несовершеннолетних нанес другому несколько ударов кулаком в область лица. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, пострадавший ребенок испытал боль и моральные страдания.
Городской прокуратурой в защиту прав пострадавшего ребенка направлен иск в суд.
Судом требования прокурора удовлетворены, с родителей виновника взыскана компенсация морального вреда в размере 100 тысяч рублей.
Исполнение решения суда контролируется прокуратурой.
Надым, Елена Васильева
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