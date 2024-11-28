На Ямале попойка переросла в попытку убийства

Ямалец пойдет под суд за попытку убийства своего собутыльника.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, 3 октября 2024 года в Тарко-Сале двое мужчин распивали спиртные напитки. Потом они поссорились, и 40-летний обвиняемый схватил нож. Он нанес своему знакомому удары в живот, шею и надплечье. Однако убить оппонента ему не удалось, потому что приехали врачи и оказали ему помощь.

Следствием собрано достаточно доказательств вины обвиняемого, установлены все обстоятельства совершенного преступления, в связи с чем, уголовное дело с обвинительным заключением направлено надзирающему прокурору.

Тарко-Сале, Елена Васильева

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