российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 28 ноября 2024, 09:56 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

На Ямале попойка переросла в попытку убийства

Ямалец пойдет под суд за попытку убийства своего собутыльника.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, 3 октября 2024 года в Тарко-Сале двое мужчин распивали спиртные напитки. Потом они поссорились, и 40-летний обвиняемый схватил нож. Он нанес своему знакомому удары в живот, шею и надплечье. Однако убить оппонента ему не удалось, потому что приехали врачи и оказали ему помощь.

Следствием собрано достаточно доказательств вины обвиняемого, установлены все обстоятельства совершенного преступления, в связи с чем, уголовное дело с обвинительным заключением направлено надзирающему прокурору.

Тарко-Сале, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Ямал, Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия,