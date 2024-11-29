российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 29 ноября 2024, 10:27 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

Прокуратура потребовала окружить сельское кладбище земляным валом

Прокуратура обязала власти Шурышкарского района навести порядок на кладбище в селе Мужи.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе окружной прокуратуры, в ходе проверки исполнение требований санитарно-эпидемиологического законодательства при эксплуатации мест погребения было установлено, что на территории села Мужи муниципальное кладбище не имеет обваловки.

В этой связи прокуратурой района направлен иск в суд.

Судом требования прокурора удовлетворены, на администрацию Шурышкарского района возложена обязанность по обустройству обваловки кладбища.

Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Ямал, Сибирь, Россия,