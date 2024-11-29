Прокуратура обязала «Ямалкоммунэнерго» оборудовать их котельную системами очистки газа

Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура проверила исполнение требований законодательства об охране атмосферного воздуха.
Установлено, что АО «Ямалкоммунэнерго» в Надымском районе (с. Кутопьюган) в отсутствие установок очистки газа эксплуатируется котельная.
Природоохранный прокурор направил иск в суд.
Судом требования прокурора удовлетворены, на предприятие возложена обязанность оборудовать установкой очистки газа стационарный источник выбросов.
Фактическое устранение выявленных нарушений контролируется прокуратурой.
Салехард, Елена Васильева
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