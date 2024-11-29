На Ямале сегодня открылась главная ледовая переправа

На Ямале в пятницу, 29 ноября, открылась главная ледовая переправа – она свяжет Салехард и Лабытнанги. «Сегодня 29 ноября в 12:00 открыть движение автотранспорта по ледовой переправе Салехард – Лабытнанги. Решение о начале автомобильного сообщения принято по результатам рассмотрения дела комиссией в составе представителей ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО», ГИБДД и подрядной организации – АО «Ямалавтодор»», – говорится в сообщении Дептранса ЯНАО.

Движение запускается сразу по двум полосам для всех видов колесных транспортных средств общей массой до 3,5 тонн. На последней полосе обустройство продолжается. Принимая во внимание угол льда, вы сможете безопасно наблюдать за движением, проезд для большего количества грузов будет открыт.

Салехард, Елена Васильева

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