Следователи нашли подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней девушки на пляже в Салехарде

В Салехарде следователи сообщили о задержании подозреваемого в изнасиловании, которое совершено в 2010 году. Преступление совершено было на пляже.

«В августе 2010 года мужчина применил насилие к несовершеннолетней и против её воли совершил с ней иные действия сексуального характера. После чего злоумышленник с места преступления скрылся. В 2019 году предварительное следствие по уголовному делу приостановили в связи с тем, что лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено», – рассказали в следственном управлении СК Ямала.

В 2024 году при проверке генетического профиля обвиняемого установлено, что он совпадает с генетическим профилем биологического следа, полученного у потерпевшей после совершения в отношении неё преступления. 37-летний мужчина задержан в Москва и доставлен в Салехард для проведения следственных действий.

Его поместили под стражу.

Квалификация преступления – п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, если они совершенны в отношении несовершеннолетней).

Салехард, Наталья Ефремова

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