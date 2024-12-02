У ямальчанки забрали дочь, над которой она постоянно издевалась

Жительница Салехарда попала сразу под несколько уголовных статей за систематическую жестокость в отношении своей дочери.

Как сообщили «новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, 52-летняя ямальчанка два года – с января 2022 по ноябрь 2024 года систематически истязала малолетнюю дочь. Подозреваемая наносила побои малолетней, создавала психотравмирующие ситуации, нарушающие ее душевное равновесие, применяла недопустимые методы воспитания, выражалась в отношении ребенка грубой нецензурной речью.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. В отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Восьмилетняя девочка изъята у подозреваемой и помещена в специализированное учреждение до выяснения всех обстоятельств.

Женщине предъявлены обвинения по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев в отношении заведомо несовершеннолетнего).

Салехард, Елена Васильева

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