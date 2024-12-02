Ямальчанин получил 9 лет за попытку убить свою бывшую и ее мать

9 лет и 1 месяц лишения свободы получил ямальчанин, который пытался убить бывшую и ее мать.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, в августе 2024 года мужчина, вооружившись кухонным ножом, незаконно проник в квартиру своей бывшей сожительницы и нанес е и ее матери множественные удары ножом. Однако довести свой умысел до конца мужчина не смог в связи с тем, что потерпевшие оказали активное сопротивление и им своевременно была оказана медицинская помощь.

Суд назначил виновному наказание в виде 9 лет 1 месяца лишения свободы, с ограничением свободы сроком на 1 год, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Салехард, Елена Васильева

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