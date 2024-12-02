Суд приговорил ямальца к штрафу за вранье

Штраф за ложный донос выплатит по решению суда житель ЯНАО.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, мужчина 08.09.2024, действуя с целью уклонения от административной ответственности за передачу управления транспортным средством другому лицу, находящемуся в состоянии опьянения, написал заявление в ОМВД России по Пуровскому району. Там он сообщил, что его машину угнали. В полиции факт дачи ложных показаний был доказан, после чего суд приговорил ямальца к наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Салехард, Елена Васильева

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