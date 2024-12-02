Прокуратура требует ликвидировать крупную свалку в Надыме

Надымская городская прокуратура проверила соблюдение прав граждан на благоприятную окружающую среду.

В ходе надзорных мероприятий в границах Надыма выявлена крупная свалка бытовых отходов, в том числе строительного мусора, фрагментов металлолома и деревянных конструкций. Установлено, что собственником земельного участка меры по его приведению в надлежащее состояние не принимаются.

В этой связи городской прокурор направил иск в суд.

Судом требования прокурора удовлетворены, на собственника земельного участка возложена обязанность по ликвидации свалки, отметили в пресс-службе прокуратуры Рф по ЯНАО.

Надым, Елена Васильева

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