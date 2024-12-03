Подросток избил пьяную мать до смерти

На Ямале возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, который избил свою пьяную мать. Женщина погибла.

Как сообщили «новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, трагический случай произошел в Надыме 27 ноября 2024 года. Между несовершеннолетним и его матерью, длительное время злоупотреблявшей спиртными напитками, возник конфликт. В ходе ссоры подросток нанес женщине три удара ногой в живот. У женщины произошел разрыв брыжеечной артерии, на следующий день 46-летняя женщина скончалась.

В настоящее время юноша задержан, следствием проводятся незамедлительные мероприятия, с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления. В отношении несовершеннолетнего избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Салехард, Елена Васильева

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