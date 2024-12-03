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Вторник, 3 декабря 2024, 09:45 мск

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Ямальский бизнесмен купил шесть нелегалов, чтоб они делали ему ремонт

Бизнесмен из Надыма купил шесть нелегалов для того, чтоб они делали ему ремонт.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, предприниматель с июня по август 2024 года с целью организации незаконной миграции, действуя из корыстной заинтересованности, привлек к выполнению работ по текущему ремонту объектов, в рамках заключенных договоров, шесть иностранных граждан, не имеющих разрешительной документации на пребывание в Российской Федерации для осуществления трудовой деятельности.

После чего, мужчина, сознательно допуская нарушение миграционного законодательства, организовал незаконное проживание шести мигрантов в жилом помещении и, не получив соответствующего разрешения на привлечение и использование их в трудовой деятельности, принял на работу в свою коммерческую организацию и допустил к выполнению работ по текущему ремонту объектов.

В августе 2024 года преступная деятельность 44-летнего предпринимателя была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

В настоящее время следствием установлены все обстоятельства совершенного преступления, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Надым, Елена Васильева

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© 2024, РИА «Новый День»

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