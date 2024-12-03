Ямалец 19 лет хранил в квартире порох

Прокуратура Салехарда поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя.
Он признан виновным по части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ).
Установлено, что в январе 2005 года мужчина после смерти отца в квартире, в которой они совместно проживали, обнаружил емкости, содержащие порох, о чем не уведомил уполномоченные органы и продолжал хранить по месту жительства (вплоть до сентября 2024 года). В ходе осмотра места происшествия сотрудниками полиции взрывчатое вещество изъято.
Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет условно с испытательным сроком 3 года и штрафом в размере 10 тыс. рублей, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО.
Салехард, Елена Васильева
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