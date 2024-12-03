На Ямале сорок кочевников эвакуировались из опасных мест тундры накануне пуска ракеты-носителя

На Ямале в Ямальском районе более 40 кочевников решили эвакуироваться из опасных районов тундры – вечером 3 декабря с космодрома Плесецк будет осуществлен пуск ракеты-носителя «Союз-2». Ее обломки, как ожидается, упадут в Ямальском районе, в значительном удалении от жилья.

Как сообщает департамент гражданской защиты ЯНАО, его представители оповестили лично всех кочевников об опасности. «Накануне запуска ракеты «Союз-2» специалисты окружного департамента гражданской защиты и пожарной безопасности совместно с представителем космодрома «Плесецк» и других ведомств оповестили граждан, находящихся в районе возможного падения отделяющихся фрагментов ракеты.

В ходе облетов был проведен визуальный осмотр территории, проверено 12 стоянок кочевого населения. Более 40 человек приняли решение в ближайшее время эвакуироваться из временно опасного района самостоятельно. В село Яр-Сале доставлено 4 человека. Все граждане проинструктированы под роспись, им выданы памятки о времени пуска ракеты и границах разлета отделяющихся частей», – отметили в департаменте.

После того как ракета будет запущена, специалисты департамента и других ведомств вылетят в Ямальский район, чтобы оценить обстановку и зафиксировать место падения отделяющихся фрагментов ракеты.

Салехард, Елена Васильева

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