На станции Пуровск установят модельный вокзал

Модульный вокзал на станции Пуровск установят в 2025 году. Это здание российского производства площадью 91 кв. м. В нём разместится зал ожидания, санитарная комната, билетная касса и комната для персонала, рассказали в правительстве Ямала. Такой пассажирский павильон установили впервые на станции Шарташ в соседнем регионе.
Сейчас на железнодорожной станции Пуровск отсутствует полноценное здание вокзала. Касса и небольшой зал ожидания находятся через дорогу от железнодорожного перрона, что не очень комфортно для пассажиров.
«Модульное здание, несмотря на компактные размеры, будет отвечать всем современным требованиям безопасности и качества. Павильон оборудуем с учеётом потребностей граждан с ограниченными возможностями здоровья. Безопасность обеспечим с помощью камер распознавания лиц и металлодетектора», – обещал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Денис Напольских, которого цитируют в пресс-службе губернатора.
Железнодорожное сообщение связывает Пуровск и Тарко-Сале с Сургутом, Тобольском, Тюменью, Екатеринбургом, Пермью, Уфой, Казанью, Москвой, Омском, Кировом. Ежедневно со станции Пуровск отправляется более 200 человек.
Пуровский район, Наталья Ефремова
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»