Губернатор Артюхов и предправления «Газпрома» Миллер обсудили подготовку Нового Уренгоя к юбилею

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов обсудил с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером подготовку к юбилею Нового Уренгоя, совместные проекты и газификацию региона.

Самый крупный объект, который строится в городе к празднику – крытая пешеходная галерея-променад со встроенными спортивными объектами. Её внешний вид будет напоминать снежную дюну. Не так давно в канале главы Нового Уренгоя Антона Колодина мэрия неоднозначно высказалась о сроках сдачи этого объекта: «На создание такого уникального, сложного и масштабного проекта даже по мировым меркам необходимо немало времени. Не менее четырёх лет. Привлечены колоссальные строительные ресурсы. Все юбилейные объекты, их по городу очень много, будут вводиться по мере готовности и в течение юбилейного года и за его пределами в 2026 и 2027 годах», – написали представители мэрии.

В правительстве Ямала ничего не сообщили о сроках сдачи галереи, хотя раньше планировалось открыть её к празднику.

Окружные власти, говоря о встрече главы региона и г-на Миллера, также напомнили, что идёт работа по реконструкции сквера им. С.А. Оруджева. «Уложены новые бордюры и тротуарная плитка, проведена подготовка к замене системы освещения. В 2025 году благоустройство сквера будет завершено», – обещали власти.

Среди проектов «Газпрома» также модернизация пространств частного профессионального учебного заведения «Газпром техникум Новый Уренгой». Работы продолжаются.

В сентябре 2024 года открыт учебный полигон для теоретической и практической подготовки студентов, осваивающих рабочие профессии, а также для обучения рабочих и специалистов «Газпрома» по программам повышения квалификации. Учебный корпус и открытая площадка полигона оснащены промышленными тренажерами, имитирующими работу на объектах добычи, транспортировки и переработки газа. В начале октября этого года Дмитрий Артюхов посетил «Газпром техникум» и учебный полигон.

Дмитрий Артюхов поблагодарил Алексея Миллера за работу, которую ведёт «Газпром» по развитию газоснабжения и газификации региона. Компания проектирует газопровод-отвод с газораспределительной станцией, а также межпоселковый и внутрипоселковый газопроводы к д. Харампур Пуровского района.

Салехард, Наталья Ефремова

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