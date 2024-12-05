Житель Оренбурга получил на Ямале 4 года тюрьмы за целую серию нарушений закона

Житель Оренбурга получил на Ямале 4 года уголовного наказания за целую серию правонарушений.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, установлено, что в отношении мужчины, осужденного за грабеж, еще в 2019 году установлен административный надзор сроком на 3 года. На него были возложены административные ограничения, в том числе не менять место жительства без предварительного уведомления органа внутренних дел по месту жительства. Однако обвиняемый все равно сменил место жительства и проживал по иным адресам, умышленно уклоняясь от административного надзора.

Кроме того, в конце января 2024 года, находясь в Лабытнанги у своего знакомого, подсудимый похитил мобильный телефон стоимостью более 3 тысяч рублей.

После этого в апреле 2024 года, находясь в квартире одного из многоквартирных домов по улице Королева в Салехарде, обвиняемый поругался со своим знакомым, а потом избил его – потерпевший потерял сознание и был госпитализирован, ему был причинен тяжкий вред здоровью.

После избиения знакомого, обвиняемый похитил находящийся на подоконнике в кухне мобильный телефон, принадлежащий хозяину квартиры, причинив тем самым ему материальный ущерб на сумму более 3 тысяч рублей.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 4 лет 1 месяца лишения свободы,

с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Салехард, Елена Васильева

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