На Ямале из-за снега возможны перекрытия дорог

На Ямале 5 декабря из-за снега и метели возможно введение ограничений движения транспорта. Как сообщает департамент транспорта ЯНАО, возможны ограничения в работе региональных дорог, в том числе и закрытие участков для движения транспорта. При поломке или любой другой ЧС на дороге звоните 112.

По прогнозам синоптиков, 5 декабря на территории Ямала ожидается ветер 8-13 м/с. В Шурышкарском районе и на севере Надымского – порывы от 15 до 18 м/с, сообщает ГУ МЧС по ЯНАО. Жителей округа просят быть внимательными и осторожными на дорогах и по возможности не выезжать на загородные трассы.

Салехард, Елена Васильева

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